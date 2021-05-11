В Кишиневе задержали подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса

30-летнего подозреваемого мужчину задержали на въезде в Молдову, информации о его подельниках пока нет

Одного из подозреваемых в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса арестовали в столице Молдовы, в Кишиневе.

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Об этом сообщает издание Ava.

30-летнего подозреваемого мужчину задержали на въезде в страну. Как сообщают молдавские СМИ, 10 мая ему выдвинули обвинения в организации деятельности преступной группы, которая похитила Чауса.

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