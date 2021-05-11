В Кишиневе задержали подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса

Одного из подозреваемых в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса арестовали в столице Молдовы, в Кишиневе.
Об этом сообщает издание Ava.
30-летнего подозреваемого мужчину задержали на въезде в страну. Как сообщают молдавские СМИ, 10 мая ему выдвинули обвинения в организации деятельности преступной группы, которая похитила Чауса.
Что произошло?
- 3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск.
- СБУ открыла уголовное производство по фактам похищения и незаконной переправки Чауса через государственную границу.
- Жена Николая Чауса, Светлана, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Она утверждала, что ее муж не собирался уклоняться от правосудия и ожидал решения, чтобы вернуться в Украину.
- Пять лет назад судью называли "легендарным" после того, как он погорел на взятке в 150 тыс. долларов. Ее Чаус якобы хранил в стеклянной банке во дворе своего дома.