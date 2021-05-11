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В Кишиневе задержали подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса

11 мая, 12:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

30-летнего подозреваемого мужчину задержали на въезде в Молдову, информации о его подельниках пока нет

Одного из подозреваемых в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса арестовали в столице Молдовы, в Кишиневе.

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Об этом сообщает издание Ava.

30-летнего подозреваемого мужчину задержали на въезде в страну. Как сообщают молдавские СМИ, 10 мая ему выдвинули обвинения в организации деятельности преступной группы, которая похитила Чауса.

В тренде
В Кишиневе задержали подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса

Что произошло?

  • 3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск.
  • СБУ открыла уголовное производство по фактам похищения и незаконной переправки Чауса через государственную границу.
  • Жена Николая Чауса, Светлана, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Она утверждала, что ее муж не собирался уклоняться от правосудия и ожидал решения, чтобы вернуться в Украину.
  • Пять лет назад судью называли "легендарным" после того, как он погорел на взятке в 150 тыс. долларов. Ее Чаус якобы хранил в стеклянной банке во дворе своего дома.

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