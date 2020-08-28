В компании NOVUS объявили о самой масштабной сделке с ЕБРР

NOVUS получил кредит от ЕБРР в размере 100 млн долларов, у ритейлера очень масштабные планы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и украинский продовольственный ритейлер Новус Груп (NOVUS) способствуют внедрению современных стандартов ритейла и логистики – строительством первого "зеленого" распределительного центра площадью более 40 000 квадратных метров в столице Украины, и новых магазинов по всей стране.

Общая инвестиционная программа в развитие инфраструктуры, масштабирование сети и прогрессивные внедрения составляет более 200 миллионов долларов. ЕБРР поддерживает NOVUS пакетом финансирования $100 млн, из которых $35 млн будет синдицировано с коммерческими банками.

NOVUS построит и оборудует более 30 новых магазинов до конца 2022 года, что увеличит вдвое общее количество супермаркетов ритейлера в Украине.

Раймондас Туменас – инвестор и президент компании NOVUS: "Поздравляю коллектив NOVUS с получением кредита ЕБРР. Желаю успеха в реализации намеченных планов. Все больше покупателей открывают для себя магазины "Новус" и это вдохновляет всю команду оправдать такое доверие. Мы продолжаем инвестиции в Украину, в успех которой я искренно верю".

Марк Петкевич – генеральный директор NOVUS: "Заключение данной масштабной сделки – это огромный шаг вперед, новый этап стремительного и качественного развития сети, внедрения глобальных прогрессивных новшеств. Международные стандарты качества, клиентоориентированность и улучшение процессов для нас всегда приоритетны. Данный кредит – большая поддержка для экспансии рынка, а также реализации "зеленых" инициатив NOVUS. Это доказательство того, что компания достигла необходимого уровня деловой зрелости, чтобы заслужить доверие у крупнейшего международного финансового инвестора в Украине. Мы благодарим владельцев компании и наших партнеров – ЕБРР за поддержку "зеленых" инвестиций и весомый вклад в расширение нашей сети. Спасибо за доверие и веру в нашу компанию".

Компания NOVUS с 2013 года является одним из ключевых клиентов ЕБРР в розничном секторе страны. За семь лет сотрудничества с банком были подписаны кредитные договоры на сумму 75 миллионов долларов. Отношения NOVUS и ЕБРР перешли из стадии банк-клиент в партнерское и доверительное сотрудничество. За этот период сеть масштабировалась, значительно увеличив оборот магазинов, что позволило войти в ТОП-5 крупнейших сетей ритейла в Киеве.

Первый "зеленый" распределительный центр, на строительство которого в том числе будет использована часть кредитных средств, – это современный логистический объект, который будет отвечать принципам экологического строительства Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), площадью более 40 000 квадратных метров. Безфреоновые и безаммиачные системы охлаждения, которые будут установлены в этом центре, являются новинкой для украинского рынка пищевого ритейла. Его открытие позволит существенно улучшить цепочку поставок продуктов в магазины, оптимизировать перевозки и логистику.

Грантовое финансирование для проекта предоставлено правительством Японии и Европейским Союзом через Центр финансирования и передачи технологий в сфере климатических изменений ЕБРР (FINTECC). Ключевой аспект инициативы – это внедрение современных технологий и инноваций.

Алексей Панасенко – операционный директор NOVUS: "На сегодняшний день мы много внимания уделяем развитию компании в направлении экологичности бизнеса. Постоянно совершенствуем оборудование, используемое в наших магазинах, активно используем экологически чистые материалы. Работаем, доказывая преданность своей миссии – быть достойными доверия и заботиться о клиентах".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама