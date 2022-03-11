В Конча-Заспе нашли квартиру Кивы в элитном ЖК (видео)

Народный депутат Илья Кива, которому 6 марта сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, является обладателем элитной недвижимости, которую сейчас выявляют украинцы для дальнейшей конфискации.
Так заместитель председателя в Кировоградском областном совете Дмитрий Линько сообщил, что недвижимость Кивы была обнаружена в элитном квартале в Конче-Заспе под Киевом. Квартиру в 500 м2 нардеп купил год назад.
Что известно
"Вот, мы уже пришли. Хотим узнать, за какие деньги купил квартиру на 500 квадратных метров в Конче. Медведев тебе это дал, или Путин. Кто тебе деньги дал? Чтобы все украинцы знали, это ... Кива, который рассказывает, как плохо в Украине живется, став депутатом, купил себе сразу в Конче квартиру на 500 квадратов. И еще местные рассказывали, что он жаловался, что мало – нужно еще прикупить на спортзал", - заявил участник рейда по недвижимости Кивы бывший народный депутат Олег Ляшко.
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Политик обратился к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой с предложением немедленно арестовать недвижимость подозреваемого в госизмене Кивы и передать в пользу государства.
Кива-предатель
- 6 марта народному депутату Украины Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа. Например, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.