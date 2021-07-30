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  1. Последние новости Украины

В Конгрессе одобрили увеличение помощи Украине, а Киев поможет Турции – главные новости за ночь

30 июля 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Палата представителей США выступила за увеличение финансовой помощи Украине, а в Турцию в пятницу вылетит пожарный самолет – и другие события

Конгресс США и украинский пожарный самолет / коллаж "Сегодня"

Конгресс США и украинский пожарный самолет / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Увеличение помощи США Украине

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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против "Северного потока – 2".

Украина поможет Турции тушить пожары

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил сочувствие в связи с пожарами в Анталье и Мармарисе, и пообещал ему помощь. В частности в пятницу в Турцию вылетит украинский пожарный самолет.

Владимир Зеленский пообещал помощь Реджепу Эрдогану с пожарами / коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский пообещал помощь Реджепу Эрдогану с пожарами / коллаж "Сегодня"

Задержание педофила на Черниговщине

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В Черниговской области 54-летний мужчина заманил к себе домой, избил и пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, ребенку удалось вырваться и убежать. Педофила задерживала рота полиции спецназначения.

В тренде
Зеленский подписал закон об институте старост: что изменится
Президент Владимир Зеленский.

Задержание педофила под Черниговом / коллаж "Сегодня"

Задержание педофила под Черниговом / коллаж "Сегодня"

Зеленский подписал закон о платежных услугах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах" № 1591-ІХ, принятый парламентом 30 июня. Он адаптирует украинское законодательство к правовому полю Европейского Союза, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС.

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