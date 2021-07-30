В Конгрессе одобрили увеличение помощи Украине, а Киев поможет Турции – главные новости за ночь

Конгресс США и украинский пожарный самолет / коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Увеличение помощи США Украине
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против "Северного потока – 2".
Украина поможет Турции тушить пожары
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил сочувствие в связи с пожарами в Анталье и Мармарисе, и пообещал ему помощь. В частности в пятницу в Турцию вылетит украинский пожарный самолет.
Владимир Зеленский пообещал помощь Реджепу Эрдогану с пожарами / коллаж "Сегодня"
Задержание педофила на Черниговщине
В Черниговской области 54-летний мужчина заманил к себе домой, избил и пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, ребенку удалось вырваться и убежать. Педофила задерживала рота полиции спецназначения.
Задержание педофила под Черниговом / коллаж "Сегодня"
Зеленский подписал закон о платежных услугах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах" № 1591-ІХ, принятый парламентом 30 июня. Он адаптирует украинское законодательство к правовому полю Европейского Союза, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС.
Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске "Сегодня":