В Конгрессе США просят Байдена изменить дату визита Зеленского. В чем проблема?

Американские политики очень хотят встретиться с украинским лидером в Вашингтоне, но есть одна неувязка

Визит зеленского могут перенести? Коллаж "Сегодня"

Белый дом пригласил президента Владимира Зеленского с визитом в США на 30 августа, но в Конгрессе уже забили тревогу – просят американского президента Джо Байдена перенести дату приезда украинского лидера.

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Об этом рассказала сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур, передает Голос Америки.

По ее словам, 30 августа конгрессмены будут на каникулах (до 20 сентября), и есть вероятность, что американские политики могут не встретиться с президентом Украины.

"Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту (Джо Байдену), призывая, чтобы эту дату изменили – для того, чтобы члены Конгресса были здесь, в Вашингтоне, в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят – это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", – сказала Каптур.

Сенатор Тед Круз тоже не в восторге от даты приезда Зеленского.

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"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку – 2". Наверное, просто совпадение", – написал он в Twitter.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена: что известно