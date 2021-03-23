В красной зоне запретили ходить по улице без масок

Украинское правительство запретило людям находиться на территории общего пользования без масок. Такое правило действует для населенных пунктов в красной зоне карантина.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 22 марта.
При этом в тексте документа уточнили, что маска у человека должна закрывать нос и рот, а не находиться на подбородке, как многие сейчас носят.
Отмечается, что в красных зонах людям запрещено "находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот".
В статье 13 Закона Украины уточняется, что относится к территории общего пользования:
- парки (гидропарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища.
Напомним, красные зоны карантина по состоянию на 23 марта такие:
- Львовская область;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Черновицкая.
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