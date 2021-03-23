В красной зоне запретили ходить по улице без масок

Защитное средство должно закрывать нос и рот человека

Украинское правительство запретило людям находиться на территории общего пользования без масок. Такое правило действует для населенных пунктов в красной зоне карантина.

Реклама

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 22 марта.

При этом в тексте документа уточнили, что маска у человека должна закрывать нос и рот, а не находиться на подбородке, как многие сейчас носят.

Отмечается, что в красных зонах людям запрещено "находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот".

В статье 13 Закона Украины уточняется, что относится к территории общего пользования:

парки (гидропарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища.

Реклама

Напомним, красные зоны карантина по состоянию на 23 марта такие:

Львовская область;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Одесская;

Сумская;

Черновицкая.

Также мы писали, какие ограничения ввели в разных областях Украины из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама