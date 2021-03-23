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В красной зоне запретили ходить по улице без масок

23 марта, 14:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Защитное средство должно закрывать нос и рот человека

Украинское правительство запретило людям находиться на территории общего пользования без масок. Такое правило действует для населенных пунктов в красной зоне карантина.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 22 марта.

При этом в тексте документа уточнили, что маска у человека должна закрывать нос и рот, а не находиться на подбородке, как многие сейчас носят.

Отмечается, что в красных зонах людям запрещено "находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот".

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В статье 13 Закона Украины уточняется, что относится к территории общего пользования:

  • парки (гидропарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища.
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Напомним, красные зоны карантина по состоянию на 23 марта такие:

  • Львовская область;
  • Житомирская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Черновицкая.

Также мы писали, какие ограничения ввели в разных областях Украины из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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Украина маска респиратор красная зона локдаун
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