Українська
$ 27,64
32,8
  1. Последние новости Украины

Еще один областной центр Украины внесли в "красную" зону карантина

3 сентября, 18:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Самые жесткие ограничения теперь действуют в Черновцах, Ивано-Франковске и Тернополе

Украинское правительство внесло Тернополь в список "красных" эпидемиологических зон из-за распространения карантина. В этой же зоне остаются и оказавшиеся в ней на прошлой неделе Ивано-Франковск и Черновцы.

Реклама

Об этом после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября сообщил в своем Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

В частности, в "красной" зоне оказались:

В тренде
Степанов назвал препарат, который будут закупать для лечения COVID-19
  • города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, а также Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
  • Бобровицкий район Черниговской области.

В "оранжевую зону" попали города Луцк, Львов, Сумы и Харьков, а также Бердичев, Коростень (Житомирская область), Ужгород, Мукачево, Чоп (Закарпатская область), Болехов, Бурштын и Яремче (Ивано-Франковской области), Березань, Ирпень и Фастов (Киевская область), , Дрогобыч и Самбор (Львовская область), Черноморск (Одесская область), Острог (Ривненская область), Кременец (Тернопольская область), Люботин (Харьковская область), Славута, Волочиск (Хмельницкая область), Новоднестровск (Черновицкая область), Нежин (Черниговская область)..

Новость дополняется...

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин коронавирус COVID-19 красная зона
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук указал, кто стоял за назначением Фокина
Кравчук указал, кто стоял за назначением ФокинаПолитика
От лихорадки до потери вкуса: о каких симптомах коронавируса важно знать каждому
От лихорадки до потери вкуса: о каких симптомах коронавируса важно знать каждомуУкраина
Резонансное ДТП с курсантками: жена подозреваемого заявила, что мужа подставили
Резонансное ДТП с курсантками: жена подозреваемого заявила, что мужа подставилиПроисшествия
Журналисты заметили у народного депутата сумочку за 10 тысяч долларов: фото
Журналисты заметили у народного депутата сумочку за 10 тысяч долларов: фотоПолитика
В Киеве авто вылетело на летнюю террасу McDonald's: есть раненые
В Киеве авто вылетело на летнюю террасу McDonald's: есть раненыеПроисшествия
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностейПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять