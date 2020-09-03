Еще один областной центр Украины внесли в "красную" зону карантина

Украинское правительство внесло Тернополь в список "красных" эпидемиологических зон из-за распространения карантина. В этой же зоне остаются и оказавшиеся в ней на прошлой неделе Ивано-Франковск и Черновцы.
Об этом после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября сообщил в своем Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
В частности, в "красной" зоне оказались:
- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, а также Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
- Бобровицкий район Черниговской области.
В "оранжевую зону" попали города Луцк, Львов, Сумы и Харьков, а также Бердичев, Коростень (Житомирская область), Ужгород, Мукачево, Чоп (Закарпатская область), Болехов, Бурштын и Яремче (Ивано-Франковской области), Березань, Ирпень и Фастов (Киевская область), , Дрогобыч и Самбор (Львовская область), Черноморск (Одесская область), Острог (Ривненская область), Кременец (Тернопольская область), Люботин (Харьковская область), Славута, Волочиск (Хмельницкая область), Новоднестровск (Черновицкая область), Нежин (Черниговская область)..
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