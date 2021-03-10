В красные зоны карантина могут запустить новые спецрейсы: "Укрзализныця" назвала условие

В красные зоны карантина "Укрзализныця" может увеличить число специальных рейсов.

Реклама

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. члена правления УЗ, директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"По специальным рейсам. Мы продолжим, конечно, если новые районы будут попадать в красную зону. Уже наработанный механизм – Минздрав и Мининфраструктуры быстро согласовывают, мы сообщаем даты", – сказал он.

По его словам, в дальнейшем вместе с увеличением спецрейсов будет ограниченное количество доступных для покупки мест – до 50%.

В тренде Несколько непраздничных наблюдений из биографии Тараса Шевченко (укр.)

Напомним, с 8 марта и до конца действия усиленного карантина "Укрзализныця" прекратила продажу билетов на Закарпатье. Будут также и ограничения на посадку и высадку пассажиров, которые приобрели билеты на даты после 9 марта включительно.

Реклама

Недавно в Закарпатской ОГА заявили, что ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Если количество больных будет расти такими же темпами, в больницах скоро не останется мест. Также недавно Минздрав назвал области, где число госпитализаций с COVID-19 зашкаливает.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама