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В красные зоны карантина могут запустить новые спецрейсы: "Укрзализныця" назвала условие

10 марта, 13:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Число доступных для покупки мест уменьшат

В красные зоны карантина "Укрзализныця" может увеличить число специальных рейсов.

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Об этом на пресс-конференции заявил и.о. члена правления УЗ, директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"По специальным рейсам. Мы продолжим, конечно, если новые районы будут попадать в красную зону. Уже наработанный механизм – Минздрав и Мининфраструктуры быстро согласовывают, мы сообщаем даты", – сказал он.

По его словам, в дальнейшем вместе с увеличением спецрейсов будет ограниченное количество доступных для покупки мест – до 50%.

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Напомним, с 8 марта и до конца действия усиленного карантина "Укрзализныця" прекратила продажу билетов на Закарпатье. Будут также и ограничения на посадку и высадку пассажиров, которые приобрели билеты на даты после 9 марта включительно.

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Недавно в Закарпатской ОГА заявили, что ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Если количество больных будет расти такими же темпами, в больницах скоро не останется мест. Также недавно Минздрав назвал области, где число госпитализаций с COVID-19 зашкаливает.

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Укрзализныця Закарпатье билеты
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