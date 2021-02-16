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В Кривом Роге "минировали" квартиру родителей Зеленского: чего хотел "минер"?

16 февраля, 13:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Полиция быстро нашла мужчину, и он объяснил, почему так сделал

В Кривом Роге мужчина сделал ложное сообщение о минировании квартиры родителей президента Владимира Зеленского. Полиция быстро нашла "минера" и ему теперь грозит несколько лет тюрьмы.

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Сегодня сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, что вчера вечером позвонил неизвестный и заявил, что планирует подорвать одну из квартир на территории Металлургического района.

Взрывчатку так и не обнаружили, а вот "минера" нашли за считанные часы – им оказался 59-летний местный житель, которого застали в пьяном виде. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании.

В полиции не указывали, что "заминирована" была непростая квартира. Как стало известно Информатору, "минер" грозился взорвать квартиру родителей президента Украины из-за недовольства своей пенсией в 2 тыс. грн.

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После того, как к нему пришла полиция, мужчина сообщил, что ничего не минировал и не планирует, просто хочет лично пообщаться с Зеленским.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 – ему грозит от 1 до 6 лет тюрьмы. Правонарушитель задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщали новости "Сегодня", осенью прошлого года Зеленский приезжал к родителям – они встретили сына в домашней уютной обстановке.

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родители минирование Кривой Рог Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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