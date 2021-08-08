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В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя

8 августа 2021 19:39

На месте ЧП / Коллаж "Сегодня"

На месте ЧП / Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге мужчина пришел на ЮГОК с гранатами после чего на глазах у сотрудников завода пытался совершить самоубийство. Пострадавшему оторвало ногу, он жив и находится в тяжелом состоянии.

Источник: Прогремел взрыв: в Кривом Роге мужчина пришел с гранатами на проходную ЮГОКа | Відкритий
В Кривом Роге мужчина пришел на ЮГОК с гранатами после чего на глазах у сотрудников завода пытался совершить самоубийство. Пострадавшему оторвало ногу, он жив и находится в тяжелом состоянии.

Источник: Прогремел взрыв: в Кривом Роге мужчина пришел с гранатами на проходную ЮГОКа | Відкритий

Вечером 8 августа в Ингулецком районе Кривого Рога мужчина подорвал себя при помощи гранаты.

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Согласно предварительной информации, около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о минировании. Мужчина сказал, что выйдет на скамейку во дворе и подорвет себя с помощью гранаты, после чего бросил трубку. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили его с чекой от взрывоопасного снаряда в руках.

Об этом сообщает агентство Медиа-Кривой Рог.

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Прибывшим правоохранителям не удалось уговорить мужчину не взрывать гранату. После взрыва он остался жив. Сейчас ему оказывают помощь медики.

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