В Кривом Роге обнаружили еще одного нападающего с ножом: его путали с "мясником" Усенко

"Сегодня" пообщались с пострадавшей от нападения

В Кривом Роге после задержания криворожского нападающего, которого обвиняют в убийстве двух и ранении восьми человек всплыла новая история. Потерпевшая утверждает – тот, кто набросился с ножом на нее, на арестованного не похож.

Реклама

Как рассказала Инна Постоян новостям "Сегодня", две с половиной недели назад около 6 вечера она возвращалась с работы. Вышла из маршрутки, направилась домой. Вдруг дорогу перегородил подозрительный человек. Инна бросилась бежать, и тот догнал.

"Он меня повалил и начал бить. Я кричу: помогите-спасите! Он меня бьет, а люди проходят. И только супруги с другой стороны услышали и начали бежать", – вспоминает Инна.

Спасатели Инны – супруги Ситнюк – спасли от нападающего горожанку. Тогда Антонина и Сергей были уверены, что спасли прохожую от Тараса Усенко. Узнали по оперативным видео.

Тогда, две недели назад, нападающего с ножом задержать не смогли. Как рассказали новостям "Сегодня" в патрульной полиции, тот взобрался на дерево, оттуда перескочил на крышу гаража возле частного дома и убежал огородами.

Реклама

"Пока патрульные получали разрешение на проникновение в частную территории – предполагаемый преступник воспользовался этим временем и исчез в неизвестном направлении" , – объясняет пресс-секретарь патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец.

В тренде В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки

На оперативном видео копов, говорят патрульные, можно разглядеть, что нападающий – не Тарас Усенко. На дереве человек почти лысый. Криворожский мясник – нет. И только после задержания Усенко за убийство двух и ранения восемь прохожих, полиция начала разыскивать другого нападающего с ножом.

Потерпевшая рассказала о приметах нападавшего: ростом около 1,80 м, темно-русые волосы, короткая прическа, смуглое лицо. Одет в короткую куртку, джинсы, имел при себе рюкзак.

Ранее уголовного производства не открывали, объясняют в полиции, потому что потерпевшая заявления о нападении не писала. Теперь ищут именно этого нападающего с ножом.

Видео: Сегодня

Напомним, заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, что в результате резни, устроенной на нескольких улицах Кривого Рога, погибли отец и сын Косицкого, а задержанный за их убийство, скорее всего, психически ненормальный.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама