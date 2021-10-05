В Кривом Роге посреди улицы разлили килограмм ртути (фото)

В Кривом Роге прохожие нашли ртуть под открытым небом посреди улицы. Инцидент произошел по улице Соборности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области .
Спасателям позвонил прохожий около 10:30. После обследования участка обнаружили всего 1100 граммов ртути на участке около 1 квадратного метра.
В средствах защиты органов дыхания ртуть собрали в герметичную емкость и провели демеркуризацию с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора.
Откуда взялась ртуть посреди улицы – неизвестно.
Далее по теме
Спасатели собрали ртуть на улице в Кривом Роге. Фото: ГСЧС
Что делать, если разбился ртутный термометр?
Спасатели напоминают, что необходимо сделать в первую очередь:
- выведите из помещения всех людей, в первую очередь, детей, инвалидов, пожилых людей;
- откройте настежь все окна в помещении;
- максимально изолируйте от людей загрязненное помещение, плотно закройте все двери;
- защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой;
- немедленно начинайте собирать ртуть: собирайте спринцовкой большие шарики и сразу сбрасывайте их в стеклянную банку с раствором (2 г перманганата калия на 1 литр воды), более мелкие шарики собирайте щеточкой на бумагу и тоже сбрасывайте в банке. Банку плотно закройте крышкой. Использование пылесоса для сбора ртути запрещается.
- вымойте загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 граммов мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды) или раствором перманганата калия (20 г на 10 литров воды);
- закройте помещение после обработки так, чтобы не было сообщения с другими помещениями и проветривайте в течение трех суток;
- удерживайте в помещении, по возможности, температуру не выше 18-20 градусов для сокращения сроков обработки в течение проведения всех работ;
- вычистите и промойте крепким, почти черным, раствором марганцовки подошвы обуви, если вы наступили на ртуть.
Ранее мы писали:
- Во Львове на железнодорожном вокзале нашли более пол килограмма ртути . Где она там взялась – неизвестно.
- Около тысячи ламп с ртутью под открытым небом обнаружили в лесополосе под Львовом. Свалка обнаружили местные и подняли шум в соцсетях.