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В Кривом Роге посреди улицы разлили килограмм ртути (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 октября, 16:17
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Спасатели собрали ртуть в герметичную емкость и проведело демеркуризацию с загрязненной поверхности
В Кривом Роге на улице нашли более килограмма ртути.
В Кривом Роге на улице нашли более килограмма ртути. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге прохожие нашли ртуть под открытым небом посреди улицы. Инцидент произошел по улице Соборности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области .

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Спасателям позвонил прохожий около 10:30. После обследования участка обнаружили всего 1100 граммов ртути на участке около 1 квадратного метра.

В средствах защиты органов дыхания ртуть собрали в герметичную емкость и провели демеркуризацию с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора.

Откуда взялась ртуть посреди улицы – неизвестно.

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Спасатели собрали ртуть на улице в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

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Что делать, если разбился ртутный термометр?

Спасатели напоминают, что необходимо сделать в первую очередь:

  • выведите из помещения всех людей, в первую очередь, детей, инвалидов, пожилых людей;
  • откройте настежь все окна в помещении;
  • максимально изолируйте от людей загрязненное помещение, плотно закройте все двери;
  • защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой;
  • немедленно начинайте собирать ртуть: собирайте спринцовкой большие шарики и сразу сбрасывайте их в стеклянную банку с раствором (2 г перманганата калия на 1 литр воды), более мелкие шарики собирайте щеточкой на бумагу и тоже сбрасывайте в банке. Банку плотно закройте крышкой. Использование пылесоса для сбора ртути запрещается.
  • вымойте загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 граммов мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды) или раствором перманганата калия (20 г на 10 литров воды);
  • закройте помещение после обработки так, чтобы не было сообщения с другими помещениями и проветривайте в течение трех суток;
  • удерживайте в помещении, по возможности, температуру не выше 18-20 градусов для сокращения сроков обработки в течение проведения всех работ;
  • вычистите и промойте крепким, почти черным, раствором марганцовки подошвы обуви, если вы наступили на ртуть.

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