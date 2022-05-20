В Кривом Роге словили юного коллаборанта: сколько ему платили рашисты

Ранее подростка поставили на учет психоневрологического диспансера

В Кривом Роге задержали подростка-вандала. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали подростка, который занимался вандализмом. Он рисовал российскую свастику "Z" и "V" на зданиях и заборах. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Об этом сообщили в Криворожском райуправлении полиции, передает "Первый городской".

Реклама

Что известно?

19 мая в Сети появилась информация о парне, который рисует террористические символы РФ на зданиях Кривого Рога.

В опубликованной парнем переписке он якобы сообщает неизвестному о том, что за такое ему платят тысячу гривен.

Подростка задержали

Полицейские установили личность подростка и задержали его. Известно, что ранее парня поставили на учет в психоневрологический диспансер.

Реклама

Теперь идет рассмотрение дела по имеющимся фактам и решается вопрос об избрании наказания для подростка и его родителей.

Реклама

Подросток сотрудничал с РФ. Фото: "Первый городской"

Вилкул заявил о штурме Кривого Рога

Российские оккупанты пытаются штурмовать Кривой Рог. Они ежедневно обстреливают подступы к городу. Также остается угроза возможных ракетных ударов. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

По его словам, оккупанты были совсем близко под Кривым Рогом. До сегодняшнего дня украинские защитники строят фортификационные сооружения.

"И, естественно, мы сразу делали только периметр города. После этого вместе с тем, как наша армия била врага и отодвигала, мы шли вместе с армией и строили и сейчас строим фортификационные сооружения. Учитывая, что у нас обстрелы круглосуточные, штурмы врага, то строим мы неплохо в инженерном плане. У нас очень много линий на всех направлениях. При этом всегда есть угроза ракет и самолетов противника", – сказал Вилкул.

Он подчеркнул, что в Кривом Роге создали большой запас продовольствия, продукты рассредоточены по городу. Также есть запасы топлива и медикаментов.

"При этом мы изучаем сильные и слабые стороны того, что происходило, и стараемся делать так, чтобы получить все плюсы, и избежать проблематики", – подытожил Вилкул.

Ранее мы писали: