В Кропивницком прогремел мощный взрыв в многоэтажке – есть погибший и раненые

В Кропивницком произошел взрыв газа в квартире девятиэтажки. Три человека травмированы, из них двое детей. Один погибший.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
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Как отметили в ГСЧС, 2 февраля в 15:59 к спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова. В 16:44 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 – ликвидировали.
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"В результате происшествия погиб 1 человек и 3 человека пострадали, из них 2 ребенка. Разрушений несущих конструкций нет", – сообщили спасатели.
Место события. Фото: ГСЧС
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