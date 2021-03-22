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В Крыму пересохли еще два водохранилища – снабжать население невозможно

22 марта, 16:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Балановское и Тайганское водохранилища приближаются к "мертвому объему"

В оккупированном Россией Крыму сохраняется крайне сложная ситуация с обеспечением населения питьевой водой. На полуострове ожидали, что таяние снегов сможет подпитать пересохшие водохранилища, однако за последнюю неделю существенных притоков не произошло.

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Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

На заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения в понедельник, 22 марта, подконтрольный РФ глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил:

"По притокам в водохранилища особо хвастаться нечем. Ожидаем, что они изменятся, но за неделю они (притоки – Ред.) немногим превышают суточный отбор. В течение ушедшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды. Работали насосные агрегаты, что нам позволило снизить подъем воды из симферопольских водохранилищ до 32-33 тысяч кубов воды в сутки".

А т.наз. "министерство ЖКХ" Крыма сообщило, что два основных водохранилищ полуострова остаются на "мертвом объеме" и не наполняются. На такой отметке находятся Симферопольское и Загорское водохранилища и брать оттуда воду для снабжения населения уже невозможно.

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К данной отметке, согласно мониторингу, также приближаются Балановское и Тайганское водохранилища.

Напомним, в начале февраля наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.

Также сообщалось, что ради водоснабжения Севастополяоккупанты убили жемчужину природыКрыма.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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