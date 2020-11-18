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В Крыму уже производят картонные гробы: веселые расцветки, инструкция по сборке

18 ноября, 18:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На крышку гроба можно наносить изображения вещей, которые усопший любил при жизни

В оккупированном Россией Крыму запустили производство гробов из сотового картона, на корпус которых по желанию заказчика можно наносить изображения.

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Об этом сообщает ТАСС.

Заказчиков уверяют, что внешне гроб не будет отличаться от привычных шестигранных изделий. На крышку можно на ультрафиолетовом принтере нанести изображение, которое позволит человеку по желанию родственников в момент прощания придать индивидуальность жизненного пути. Рыбаку, к примеру, удочку или рыбку, говорят в ритуальной компании.

Производство картонных гробов в Крыму может быть увеличено в несколько раз, если изделия будут доставлять листами, а покупатели будут самостоятельно собирать их. Для этого изготовитель намерен создать видеоурок по сборке гробов.

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В компании утверждают, что использование эко-гробов дает "широкие возможности дизайнерских решений, с самостоятельной подготовкой и выбором модели, цвета, декора либо принта", при этом часть прибыли пойдет на высадку новых деревьев с заботой о комфортных и здоровых условиях для сограждан.

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Напомним, что за все время пандемии в Крыму от осложнений, вызываемых коронавирусом, скончалось около 200 человек. При этом оккупационные "власти" отмечает рост смертности.

Напомним, сообщалось, что в Крыму смертность существенно превысила рождаемость.

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Крым курьез крематорий картон гроб гробы оккупация Крыма
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