В Крыму уже производят картонные гробы: веселые расцветки, инструкция по сборке

На крышку гроба можно наносить изображения вещей, которые усопший любил при жизни

В оккупированном Россией Крыму запустили производство гробов из сотового картона, на корпус которых по желанию заказчика можно наносить изображения.

Реклама

Об этом сообщает ТАСС.

Заказчиков уверяют, что внешне гроб не будет отличаться от привычных шестигранных изделий. На крышку можно на ультрафиолетовом принтере нанести изображение, которое позволит человеку по желанию родственников в момент прощания придать индивидуальность жизненного пути. Рыбаку, к примеру, удочку или рыбку, говорят в ритуальной компании.

Производство картонных гробов в Крыму может быть увеличено в несколько раз, если изделия будут доставлять листами, а покупатели будут самостоятельно собирать их. Для этого изготовитель намерен создать видеоурок по сборке гробов.

В тренде Оргкомитет определил лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

В компании утверждают, что использование эко-гробов дает "широкие возможности дизайнерских решений, с самостоятельной подготовкой и выбором модели, цвета, декора либо принта", при этом часть прибыли пойдет на высадку новых деревьев с заботой о комфортных и здоровых условиях для сограждан.

Реклама

Напомним, что за все время пандемии в Крыму от осложнений, вызываемых коронавирусом, скончалось около 200 человек. При этом оккупационные "власти" отмечает рост смертности.

Напомним, сообщалось, что в Крыму смертность существенно превысила рождаемость.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама