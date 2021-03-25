Українська
$ 27,87
32,94
  1. Последние новости Украины

В Крыму высыхают водохранилища: где зреет экологическая катастрофа?

25 марта, 17:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Некоторые водоемы питались днепровской водой, но теперь приток иссяк

Подконтрольное России "Министерство жилищно-коммунального хозяйства" оккупированного Крыма опубликовало новые данные о наполняемости водохранилищ полуострова. Из него следует, что на вторник, 23 марта, на "мертвом объеме" по-прежнему остаются крупное Симферопольское и Загорское водохранилища.

Реклама

К этой отметке неумолимо приближаются Балановское, Старокрымское и Тайганское водохранилища.

Довольно неплохая ситуация в Счастливенском и Белогорском водохранилищах. Первое из них используется для водоснабжения региона Большой Ялты, второе – обеспечивает орошение земель в долине реки Биюк-Карасу и питание Тайганского водохранилища.

Читайте также: Кравчук: У России большие проблемы с водой – она может напасть из Крыма

Реклама

Расположенные на Керченском полуострове Самарлинское и Ленинское водохранилище, которые ранее заполнялось днепровской водой, поступающей из Северо-Крымского канала, тоже заполнены на две трети от традиционного объема.

В тренде
Медсистема на грани коллапса: почему прогноз НАНУ вызывает огромную тревогу

Некогда мощное Партизанское водохранилище, питающее столицу автономии Симферополь, заполнено водой всего лишь на треть своего объема, и только вопрос времени, когда вслед за высыхающим Симферопольским подойдет к "мертвой" отметке и оно с последующим возникновением экологической катастрофы.

Партизанское водохранилище мелеет

Партизанское водохранилище мелеет

Напомним, 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения т. н. глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что "по притокам в водохранилища особо хвастаться нечем" и констатировал, что в Крыму пересохли еще два водохранилища.

Реклама

Также сообщалось, что в начале февраля наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вода Крым Симферополь Керчь водоснабжение водохранилище

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Небо черное от дыма: на Закарпатье пылали сразу несколько многоэтажек (фото и видео)
Небо черное от дыма: на Закарпатье пылали сразу несколько многоэтажек (фото и видео)Запад
Цена доллара подскочила, евро пополз вверх: официальный курс
Цена доллара подскочила, евро пополз вверх: официальный курсФинансы
"Пока не опубликовала видео, никто не пошевелился" – бывший муж год бил женщину из Кременчуга, а полиция не вмешиваласьУкраина
Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязала
Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязалаВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять