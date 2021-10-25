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В Крыму закупят мобильные холодильники, чтобы хранить тела умерших от COVID-19

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 октября, 17:31
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Ситуация с коронавирусом на полуострове уже критическая, на морги идет большая нагрузка
В Крыму критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
В Крыму критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Крыму ухудшается ситуация с коронавирусом. Морги не справляются с нагрузкой во время новой волны COVID-19.

Об этом сообщает "Медуза".

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Жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.

"Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические", – объясняют в "Минздраве".

Мобильные холодильники

Для хранения тел умерших рассматривается возможность закупки мобильных холодильников. Это необходимо, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии.

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Ситуация на полуострове

За последние сутки на оккупированном Россией полуострове выявили 655 новых заразившихся. С начала пандемии в Крыму заболели ковидом более 92 тысяч человек, 2,9 тысячи умерли.

В Крыму с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. А с 25 октября заселяться в отели и санатории, ходить в кино, торговые центры и кафе можно только по QR-коду.

Ограничения для пожилых людей

С 25 октября оккупационные власти запретили жителям Крыма от 65 лет выходить из дома. Люди преклонного возраста могут покидать дома только в случае угрозы жизни и здоровью. Кроме того, оккупанты решили отменить льготный проезд в транспорте для этой возрастной категории.

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