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В Литве расследуют слежку за днем рождения Шустера, на котором побывали Аваков и чета Гордон

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
25 декабря, 22:54
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Журналист обратился в службы безопасности двух стран, заявив о подозрительном характере слежки за ним
Шустер не верит в то, что все съемки осуществлялись журналистами. Коллаж "Сегодня"
Шустер не верит в то, что все съемки осуществлялись журналистами. Коллаж "Сегодня"

Журналист и телеведущий Савик Шустер обратился в службы безопасности Украины и Литвы с заявлением о слежке за ним и его гостями во время празднования дня рождения в Вильнюсе.

Об этом Шустер рассказал в ток-шоу "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

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"Я обратился в правоохранительные органы Украины, естественно, потому что были съемки на территории Украины скрытые, и попали в этот продукт "Украинской правды". И служба безопасности Литвы ведет свое расследование в данный момент", – рассказал журналист.

Шустер не верит в то, что все съемки осуществлялись журналистами. Уверен, что коллег из "Украинской правды" он бы обязательно заметил. Также отмечает, что фиксирование, скорее всего, проводилось с помощью профессионального оборудования.

"Есть некоторые факты, с которыми я знаком. То кафе, в котором мы были, на проспекте Гедиминаса, бывший проспект Ленина, это центральная улица Вильнюса. И здание напротив, как считают с литовской стороны, съемка велась со второго этажа, а там абсолютный ремонт, но в здание можно проникнуть. А на первом этаже кафе. Я предполагаю, что это была запланированная съемка. Знать наш график было легко, это была открытая история. И это была хорошо подготовленная вещь (съемка – ред.)", – пояснил Шустер.

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Кроме того, журналист уверен, что не просто так видео было опубликовано без звука, поскольку никаких компрометирующих речей на записи не могло быть, а могло быть, в частности, чтение стихов Бродского именинником.

Напомним, 22 ноября экс-глава МВД Арсен Аваков в соцсетях опубликовал совместное фото с журналистами Дмитрием Гордоном и Савиком Шустером, доктором Евгением Комаровским и экс-премьером Владимиром Гройсманом. Местом съемки оказалась Литва, а кадр сделала супруга Гордона Алеся Бацман.

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