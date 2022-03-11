В Луцке раздались сильные взрывы, часть города осталась без тепла (фото, видео)

Пока неизвестно, куда именно попал враг, однако в результате атаки возник пожар

Ночью враг атаковал Луцк. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луцке ранним утром 11 марта раздались сильные взрывы. В результате возник пожар, дым поднялся высоко над городом.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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После серии взрывов в городе что-то вспыхнуло. Спасатели пока не предоставляли информацию о случившемся.

Впоследствии в "Луцктепло" сообщили, что в связи со взрывами в городе временно была приостановлена работа двух котельных по ул. Карбышева и ул. Арцеулова. Восстановление работы котельных ожидается после стабилизации ситуации.

Мэр города Игорь Полищук добавил, что взрывы прогремели в стороне аэродрома и призвал не публиковать никаких фото, адресов и координат.

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Ударов по городу с начала нападения России на Украину 24 февраля не было. Однако местный аэропорт был обстрелян из ракет, что привело к тотальному разрушению его инфраструктуры.

Добавим, что еще вчера сообщалось, что граница с Беларусью в Волынской области не нарушена.

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Луцк после взрывов. Фото: соцсети

Также есть информация о взрывах в Днепре, Ровенской и Волынской областях.

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