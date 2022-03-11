В Луцке раздались сильные взрывы, часть города осталась без тепла (фото, видео)

В Луцке ранним утром 11 марта раздались сильные взрывы. В результате возник пожар, дым поднялся высоко над городом.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
После серии взрывов в городе что-то вспыхнуло. Спасатели пока не предоставляли информацию о случившемся.
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Впоследствии в "Луцктепло" сообщили, что в связи со взрывами в городе временно была приостановлена работа двух котельных по ул. Карбышева и ул. Арцеулова. Восстановление работы котельных ожидается после стабилизации ситуации.
Мэр города Игорь Полищук добавил, что взрывы прогремели в стороне аэродрома и призвал не публиковать никаких фото, адресов и координат.
Ударов по городу с начала нападения России на Украину 24 февраля не было. Однако местный аэропорт был обстрелян из ракет, что привело к тотальному разрушению его инфраструктуры.
Добавим, что еще вчера сообщалось, что граница с Беларусью в Волынской области не нарушена.
Луцк после взрывов. Фото: соцсети
Также есть информация о взрывах в Днепре, Ровенской и Волынской областях.
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