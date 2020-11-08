На Донбассе погиб 20-летний десантник

В Луганский области за 65 км от линии разграничения погиб военнослужащий одной из аэромобильных бригад ВСУ.

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Причина смерти — небоевая, возможно, самоубийство, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

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"Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми", — подчеркнули в пресс-службе делегации.

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Напомним, 7 ноября в Луганской области погиб украинский военный с 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий.

"Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостиского района. Трагедия произошла в Луганской области. Ему было всего 20 лет. У него остались родители и два брата", — написал Козицкий на своей странице в Facebook.

По словам Козицкого, в августе 2019 года боец добровольно изъявил желание нести службу по контракту.

Напомним, Президент Владимир Зеленский выразил убеждение в том, что возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме.

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