Українська
$ 28,36
33,58
  1. Последние новости Украины

На Донбассе погиб 20-летний десантник

8 ноября, 11:55

Ольга Литвин Ольга Литвин

Самоубийство — одна из версий следствия

В Луганский области за 65 км от линии разграничения погиб военнослужащий одной из аэромобильных бригад ВСУ.

Реклама

Причина смерти — небоевая, возможно, самоубийство, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

Читайте также: Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на экономику оккупированного Донбасса

Реклама

"Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми", — подчеркнули в пресс-службе делегации.

В тренде
Синоптик рассказала, когда в Украину придут первые морозы

Напомним, 7 ноября в Луганской области погиб украинский военный с 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий.

"Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостиского района. Трагедия произошла в Луганской области. Ему было всего 20 лет. У него остались родители и два брата", — написал Козицкий на своей странице в Facebook.

По словам Козицкого, в августе 2019 года боец добровольно изъявил желание нести службу по контракту.

Напомним, Президент Владимир Зеленский выразил убеждение в том, что возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме.

Реклама

Ранее мы публиковали видеосюжет "Сегодня" о новых точках разведения сил на Донбассе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гибель десантник Луганская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Степанов рассказал, когда пациенты с COVID-19 перестают быть распространителями инфекции
Степанов рассказал, когда пациенты с COVID-19 перестают быть распространителями инфекцииУкраина
"Зеленых" больше нет: в Украине обновили карантинные зоныУкраина
К дому председателя КСУ Тупицкого привезли виселицу (фото)
К дому председателя КСУ Тупицкого привезли виселицу (фото)Украина
Запорожье внесли в
Запорожье внесли в "красную зону" карантинаЗапорожье
Сегодня в
Сегодня в "Свободе слова Савика Шустера": выборы по-американски, локдаун по-украинскиПолитика
Мать Марины Порошенко умирает от COVID-19
Мать Марины Порошенко умирает от COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять