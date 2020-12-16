В Луганской области "умное" видеонаблюдение выявило нарушителя границы

На границе с Луганщинской областью мужчина пытался проползти на территорию Украины, но камеры с тепловизорами увидели его заранее.

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В конце пути нарушителя уже ждали. Такой интеллектуальной граница стала в рамках проекта "Европейский Вал", который стартовал 6 лет назад. Как работает эта система сейчас рассказали журналисты "Сегодня" на канале "Украина".

"65-летний украинец пробирается на в Луганскую область. И преодолевая противотанковый ров – даже не подозревает, что его очертания уже хорошо видно на экране, а следовательно пограничники ждут его на рокадной дороге, где и задерживают", – рассказывают журналисты.

Видео: Сегодня

Помог в этом комплекс видеонаблюдения, который пограничники получили осенью. Сейчас 22 камеры перекрывают 100 километровый участок на луганской границе с Россией.

"Интеллектуальной граница стала в рамках проекта "Европейский Вал", который начинался еще в 2014-м, по инициативе тогда – премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Воплощение проекта продолжается. Но уже в данный момент благодаря видеофиксации патрулям не необходимо постоянно дежурить на границе – система выполнит эту работу за них" , – добавляют журналисты.

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Начальник пресс-службы Луганского пограничного отряда Неля Доценко рассказала, что камера способна увидеть человека на расстоянии до пяти километров, а автомобиль до 12.

"Мы обустраиваем государственную границу таким образом, чтобы полностью исключить человеческий фактор, а также снизить количество пограничник нарядов. Чтобы вся граница действовала автономно. Камера способна увидеть человека на расстоянии до пяти километров, а автомобиль до двенадцати", – говорит Доценко.

По словам начальника отдела связи пограничного отряда Владимира Гриненко, систему нельзя обмануть.

"Данную систему нельзя обмануть так как даже в дневное время работает тепловизор. Как дневная камера так и тепловизор, если нарушитель замаскируется, то тепловизор его выявит. Но проект стена – это не только видеонаблюдение. Но и длинная линия металлического забора и еще ряд заграждений", – рассказывает Гриненко.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что такая система достаточно эффективна.

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"Можно наблюдать нарушителей границы или подготовку к нарушению границы, еще на подступах, как со стороны сопредельной страны, так и с территории Украины. Неоднократно выявлялись нарушители в пределах харьковской области. Но пока обустроили менее половины границы с Россией. Полторы тысячи километров, несмотря на доказанную эффективность системы, остаются не развитыми", – говорит Демченко.

По его словам, план охватывает четыре области – Черниговскую, Харьковскую, Сумскую и Луганскую. Однако по Сумской области работы еще не начались.

400 миллионов гривен на обустройство границы в этом году получила Госпогранслужба. В то же время проект начинался с цифры в более 4 миллиардов, а в дальнейшем его сократили до двух с половиной миллиардов гривен. И сейчас в условиях пандемии и дефицита бюджета, пограничники обустраивают государственные рубежи своими силами.

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