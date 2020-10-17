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В Луганской области влиятельного чиновника поймали на взятке (фото)

17 октября, 11:34

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Он получил от местного предпринимателя 46 тыс. грн взятки

В Луганской области первого заместителя городского головы задержали при получении взятки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как установили следователи, чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.

"Он получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка", – говорится в сообщении.

Чиновника задержали в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве полиция задержала на взятке двух сотрудников Подольской районной государственной администрации, которые не привлекали к ответственности владельца незаконного строительства.

А в Одесской области сотрудников таможни подозревают в вымогательстве денег за быстрое оформление в режиме "импорт" автомобилей с европейской регистрацией.

Ранее в Киеве на взятке в 200 тысяч гривен задержали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.

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Тем временем под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

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