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В мае начнется массовая вакцинация украинцев от коронавируса – Ляшко

30 января, 11:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

Главный санитарный врач предложил 25 мая проверить доступность вакцины

Массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется в Украине через четыре месяца.

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Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью BBC News Украина.

В ходе интервью Ляшко прокомментировал информацию издания The Economist. Оно предполагает, что украинцы будут иметь широкий доступ к вакцине от COVID только в 2023 году.

"Поскольку я владею конфиденциальной информацией и не верю в публикацию The Economist, она не ссылается ни на какие источники", – сказал Ляшко.

Он предложил интервьюеру зафиксировать дату 25 мая. Прийти в этот день в Минздрав и посмотреть, имеет Украина доступ к массовой вакцинации или нет.

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На уточняющий вопрос, считает ли он, что через четыре месяца в Украине начнется массовая вакцинация, Ляшко ответил: "Да".

Ранее мы сообщали, что европейская комиссия приняла решение ввести экспортный контроль за вакцинами от COVID-19.

Предварительно причиной для такого решения послужил скандал вокруг AstraZeneca, которая из-за производственных неполадок объявила о 60-процентном сокращении объемов поставок своего препарата.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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