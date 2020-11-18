В магазинах ввели "приоритетные часы" для пенсионеров: когда они действуют

В Украине вступили в силу поправки к постановлению Кабмина о карантине выходного дня, которые предоставляют пожилым людям приоритет в обслуживании в местах торговли.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 18 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава напомнил о том, что старшее поколение входит в группу риска при заражении коронавирусом, поэтому важно обеспечить, чтобы его представители как можно меньше контактировали с окружающими.

"Приоритетные часы" действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", – сказал Степанов.

Министр также отметил, что карантин выходного дня ввели, чтобы замедлить стремительный темп распространения заболевания.

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Ранее Степанов рассказывал, что Украина ведет переговоры о покупке вакцины от COVID-19 и уже на находится стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm.

Видео: Сегодня

Напомним, что украинский рынок труда постепенно меняется под воздействием пандемии коронавируса, поэтому новости "Сегодня" выяснили главные тренды уходящей осени и чего ждать наемным работникам до конца года.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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