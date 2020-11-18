Українська
$ 28,26
33,44
  1. Последние новости Украины

В магазинах ввели "приоритетные часы" для пенсионеров: когда они действуют

18 ноября, 20:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Инициатива продлится до конца карантина

В Украине вступили в силу поправки к постановлению Кабмина о карантине выходного дня, которые предоставляют пожилым людям приоритет в обслуживании в местах торговли.

Реклама

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 18 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава напомнил о том, что старшее поколение входит в группу риска при заражении коронавирусом, поэтому важно обеспечить, чтобы его представители как можно меньше контактировали с окружающими.

"Приоритетные часы" действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", – сказал Степанов.

Министр также отметил, что карантин выходного дня ввели, чтобы замедлить стремительный темп распространения заболевания.

В тренде
"Буревей" вместо "Урагана": ВСУ испытали новую систему залпового огня (фото и видео)
Реклама

Ранее Степанов рассказывал, что Украина ведет переговоры о покупке вакцины от COVID-19 и уже на находится стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm.

Видео: Сегодня

Напомним, что украинский рынок труда постепенно меняется под воздействием пандемии коронавируса, поэтому новости "Сегодня" выяснили главные тренды уходящей осени и чего ждать наемным работникам до конца года.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия пенсионеры карантин коронавирус старики COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода
Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погодаУкраина
Лидеру боевиков
Лидеру боевиков "ДНР" расписали автомобиль нецензурной бранью (фото)Донбасс
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколько
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколькоЭкономика
"Ситуация в Крыму близка к катастрофической": у Зеленского забили тревогуУкраина
Зимой Украину ждет
Зимой Украину ждет "коронавирусный шторм". Радуцкий рассказал, когда это закончитсяУкраина
Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизни
Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизниНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять