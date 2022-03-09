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В Мариуполе – гуманитарная катастрофа: люди готовят на кострах и собирают дождевую воду

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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9 марта, 13:43
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Если в ближайшее время украинские войска не деблокируют город, в Мариуполе начнется голод
В Мариуполе нет света, воды, связи
В Мариуполе нет света, воды, связи / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 марта Мариуполь находится в полном окружении российскими войсками, в городе уже началась гуманитарная катастрофа. Об этом сообщает корреспондент Украина 24.

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Из-за обстрелов в Мариуполе нет электричества, воды и газа. Отсутствует связь. Оккупанты не пропускают в город гуманитарные конвои, а из города не выпускают гражданских по "зеленому коридору". Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы.

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Люди собирают дождевую воду для питья, есть готовят на костре на улице, а погибших соседей хоронят прямо во дворах. Тех, кого никому похоронить, лежат прямо на улицах города, пока коммунальщики их не заберут, и похоронят в братских могилах.

Огромное количество домов разрушено, а люди находят убежище в бомбоубежищах и религиозных постройках, но враг обстреливает и эти постройки.

Ситуация в Мариуполе

8 марта на перекрестке проспекта Мира и улицы Торговой в Мариуполе был вражеский авианалет Русские войска коварно пытаются воспользоваться расчищенным гуманитарным коридором, чтобы войти в город. Кроме того, в этот же день от обезвоживания умер ребенок.

Попытки эвакуации из Мариуполя

Ни 6, ни 5 марта эвакуация местных жителей из Мариуполя не состоялась. Россияне обстреливали места скопления людей, которые хотели эвакуироваться из города и сорвали договоренности о безопасном выводе украинцев из Мариуполя.

Также в город не смог добраться гуманитарный конвой, отправленный из Запорожья. Он должен привезти жителям Мариуполя медикаменты и продукты первой необходимости.

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