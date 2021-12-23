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В Мариуполе мать привела в сад жестоко избитого ребенка (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
23 декабря, 21:36
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25-летняя мать уверяет, что ребенок травмировался во время игры со своей младшей сестрой

В Мариуполе мать привела четырехлетнего сына в детсад с многочисленными синяками, царапинами и гематомами. Синяки на лице четырехлетнего Богдана в садике заметили сразу. Мать объяснила – мальчик упал, но воспитатели не поверили. Позвонили в полицию и соцслужбу.

Новости "Сегодня" выясняли, что произошло в Мариуполе.

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В детском саду говорят – Богданчика неделю не было. Как сказала мама, из-за болезни. Но когда ребенок вернулся, воспитатели ужаснулись.

"Повреждения на лице. Их было много. И на ушах. На шее. Как царапины какие-то. Мы ребенка забрали от мамы. И сразу позвонили в соответствующие службы. Богданчика госпитализировали. Когда обследовали, оказалось – избит весь!" – рассказала и. о. заведующей детским садом Валентина Довгаль.

Ребенка передали в больницу

Медицинский директор мариупольской городской больницы №4 Андрей Серветник сообщил, что состояние ребенка при поступлении – средней тяжести. На коже ребенка были синяки и царапины. Синяки были на голове и теле.

Навестить сына в больницу мама не пришла. Ни разу за 2 дня. "Сегодня" сообщила – потому что нет денег на проезд.

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Как мать объясняет ситуацию

25-летняя Людмила Романченко уверяет: сына никогда не избивала. Мол, синяки, потому что мальчик упал, а поцарапала его двухлетняя сестра

"У него вот здесь был синяк. И вот здесь. Ну, там и царапины, да. Я не возражаю. Были. То, что Соня, они когда балуются, Соня его тоже может ударить. Дима говорил, ну мой сожитель, вот тут у него шишка. Он упал", – рассказала Людмила Романченко, мать Богдана.

Но словам матери копы не поверили. Начали проверку. И возбудили уголовное производство.

Ребенка была сама мать

В полиции установили, что 25-летняя мать избивала сына и нанесла ему телесные повреждения.

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"Кроме того, что насилие над детьми – это уголовное преступление, такие издевательства изрядно сказываются не только на теле, но и на психике малышей. У нее возникает, во-первых, комплекс неполноценности. Отношения родителей, которые существуют в семье, дети берут и транслируют, когда будут строить собственные отношения. Ребенок, когда вырастает во взрослого человека, будет искать подобные отношения и считать их нормой", – говорит психолог Елена Лизвинская

Пока ведется расследование, мальчика матери соцслужба не будет возвращать. Говорят, семья уже состоит на учете. Теперь 25-летнюю Людмилу могут лишить родительских прав. Относительно двухлетней сестры Богданчика – с ней будут работать психологи. После чего решат и ее дальнейшую судьбу.

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