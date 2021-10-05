В Мариуполе мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку: ему вынесли приговор

В Мариуполе суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 10-летнюю девочку. Его приговорили к 12 годам пребывания в тюрьме.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
Подробности ЧП
В июне 2019 года в Центральном районе Мариуполя 29-летний местный житель встретил 10-летнюю девочку, которая направлялась на занятия в компьютерную академию.
Угрожая ребенку физической расправой, злоумышленник завел его за сарай на территории бывшего детского сада, стал угрожать ножом и совершил противоправные действия сексуального характера.
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Приговор суда
Приговором Октябрьского районного суда 29-летний житель Мариуполя признан виновным в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
Суд назначил насильнику наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Что говорит сам злоумышленник
На суде мужчина отказался давать показания, не раскаялся, а также не признал своей вины.
Проблема сексуального насилия в Украине
Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.
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