В Мариуполе открыли уникальный медцентр: возвращают людям лица

В Донецкой области создали центр реконструктивной хирургии головы и шеи. Открыли его в Мариуполе на базе одной из местных больниц. Как рассказали медики новостям "Сегодня" – аналогов современному отделению в Украине не существует. И заверили – услуги, которые будет предоставлять центр, будут одними из лучших в Восточной Европе, рассказывает Артем Попов.

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Сергей в 2014 году, когда работал на производстве, сильно травмировался. Двигатель автокрана не выдержал нагрузки и разлетелся.

"Запуск двигателя, и у двигателя пошли неконтролируемые обороты скорости. Он стоит на месте, но очень быстро крутится. И тогда приходит определенный момент, когда все это не выдерживает", – вспоминает Сергей Онищенко, пациент.

Один из осколков попал 35-летнему мужчине в лицо. Но на операцию Сергей решился только сейчас. Из Вышгородского района приехал в Мариуполь. Рассказывает – когда увидел отделения, это придало уверенности.

"Очень высокий уровень стресса снимает. Ты видишь, что люди стремятся к этому. Что медицина не упадшая, а новая. Она развивается. Мечтаю просто работать. У меня есть дочь. Хочу ее видеть, это первое", – делится планами на будущее Сергей.

Оперировать его будет Василий Рыбак, главный челюстно-лицевой хирург столицы, он с коллегами одним из первых в Европе осуществил пересадку челюсти и заменил половину лица пациента на титановый протез. Доктор – один из инициаторов создания этого отделения.

"Уникальное сотрудничество города, региона и специалистов: лоров, челюстно-лицевых хирургов, хирургов-стоматологов, стоматологов, офтальмологов. В одном месте собрали. ... Я уверен, что его уникальность будет доказана как одного из лучших центров в Европе", – говорит Василий Рыбак, президент Всеукраинской ассоциации челюстно-лицевой хирургии.

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В центре будут оперировать пациентов со всего региона, в том числе и военных.

"Действительно, очень много минно-взрывных травм. Мы имеем возможность делать снимки. Мы имеем возможность делать компьютерную томографию. Сканировать, смоделировать недостающие фрагменты. Это будет практически бесплатно", – объясняет Лариса Мамаева, главный врач городской больницы №1.

Также в работе центра будут задействованы биотехнологи и инженеры из местных вузов, именно они будут заниматься модулированием имплантов. Единственное, чего пока не хватает – челюстно-лицевых хирургов.

В Мариуполе специалистов хирургии, которые могут делать подобные операции, на сегодняшний день нет. Поэтому пока не появятся местные специалисты, сюда раз на месяц будут приезжать челюстно-лицевые хирурги из столицы. Однако врачи уверяют: отсутствие специалистов – дело временное и надеются, что скоро все операции здесь смогут выполнять хирурги с мариупольской пропиской.

Видео: Сегодня

Напомним, в Киеве врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь маленького мальчика.

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