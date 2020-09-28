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В Мариуполе появится современный ледовый дворец

28 сентября, 20:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Борис Колесников анонсировал строительство спорткомплекса

В Мариуполе появится современный ледовый дворец. Об этом в ток-шоу "Хард с Влащенко" рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012, министр инфраструктуры Украины (с 2010 по 2012 год) Борис Колесников.

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По словам политика, он много внимания уделяет развитию спорта и образования в Украине и хочет в родном городе сделать современный комплекс для детей. Как говорит политический деятель, дети должны иметь возможности для развития сегодня, какой бы ни была обстановка в стране.

"Это скромный подарок моему родному городу, чтобы дети занимались. Мы обязательно построим и вторую очередь, где будет больше возможностей. Детей не интересуют наши трудности, им нужно это сегодня", – отметил Колесников.

В Мариуполе появится ледовый дворец

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Фонд Бориса Колесникова установит 100 детских площадок в Донецкой области.

Также напомним, что при поддержке Фонда Бориса Колесникова открыта первая в Украине лаборатория симуляционного тренинга. Лаборатория состоит из 13 аудиторий с многофункциональными учебными тренажерами для занятий по анатомии, в частности, по медицинскому моделированию.

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ледовый дворец ледовая арена Борис Колесников Мариуополь ледовый стадион

Источник: Сегодня

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