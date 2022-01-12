В машине были дети. В Харькове такси попало в смертельное ДТП (фото)

На месте работают правоохранители и спасатели, обстоятельства аварии выясняются

Автомобиль такси отбросило на отбойник. / Фото: Коллаж: Сегодня

Смертельная авария в Харькове Утром, на кольцевой дороге столкнулись две легковушки. Одна из машин – такси.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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От удара такси забросило на отбойник, а корпус словно вывернули наизнанку. Теперь известно, что в аварии погибли двое мужчин и женщина. Двух маленьких детей – по информации медиков неотложной помощи – им 2-3 года – госпитализировали. У них травмы средней тяжести. На месте в данный момент работают следователи.

Что нам сказали в полиции

"Подтверждаем информацию о ДТП с погибшими и пострадавшими. Уточняем возраст жертв этой аварии и причины ДТП",- сообщили новостям "Сегодня" в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Место аварии. Фото: Анна Бровко

Еще одно жуткое ДТП с такси в Харькове

В конце ноября 2021 года водитель на фуре, доверху нагруженной жмыхом, пролетел на красный свет. Снес легковушку, врезался в грузовик и опрокинулся на такси. Легковушка была буквально раздавлена и еще и засыпана жмыхом! Внутри, кроме шофера, была бабушка с трехлетней внучкой. Все трое погибли. Уже известно, что водитель фуры был под действием наркотиков.

Вскоре его арестовали без права внести залог.

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