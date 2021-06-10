В Мелитополе из-за оползня на женщину обрушился сарай. Что еще натворила непогода (видео)

В Украине непогода натворила много беды – последствия ликвидируют спасатели и коммунальщики

Непогода продолжает испытывать украинцев. В Мелитополе из-за дождей женщину завалило обломками сарая, а в Полтаве посреди улицы заглохли четыре автомобиля.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

В Мелитополе ливни идут второй день. Сильные дожди спровоцировали оползни и сарай местной жительницы обрушился прямо на нее. Также затоплены улицы в центре города. В воде несколько частных дворов.

Вчера воду с улиц спецтехникой откачивали спасатели. Сегодня работу продолжили коммунальщики.

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А в Полтаве же из-за дождя посреди улицы заглохли четыре автомобиля. Доставать автомобили позвали спасателей. А пока машины ждали буксир, водители ведрами вычерпывали воду из салонов.

Напомним, накануне Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.

Тем временем в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши.