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В Мелитополе с утра прогремел взрыв, слышна стрельба

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 мая, 11:51
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От взрыва у жителей города едва не вылетели стекла в домах
Подробности о взрыве уточняются
Подробности о взрыве уточняются / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Мелитополя прогремел взрыв, который слышали практически во всех районах. По свидетельству местных жителей, в домах едва не вылетели стекла, а стены зданий вибрировали. Об этом пишет РИА "Мелитополь".

Горожане пишут в соцсетях, что оккупанты взорвали железную дорогу, однако данные об этом не подтверждены, и если это правда, то оккупанты будут ее скрывать.

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Кроме того, у "Зеленой поликлиники", которая находится рядом с комендатурой российских оккупантов, взорвали гранату, после чего на улице Шмидта неподалеку слышали звуки перестрелки.

Ситуация в Мелитополе

В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты пытаются это скрыть и стали вымещать злобу на населении.

Россияне заставляют украинских детей надевать георгиевские ленты. В школах, где директора сотрудничают с оккупационными войсками, педагоги заставляют учеников читать стишки о войне. Все это происходит без согласия родителей. Оккупанты навязывают свою идеологию, чтобы уничтожить украинскую идентичность в сознании детей.

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Раньше мы сообщалось, что в Акимовке Мелитопольского района произошла "самоликвидация" железнодорожного моста. Мост использовался российскими оккупантами для переброски войск и топлива из Крыма, а также для вывоза награбленного.

Огонь ведется по всей линии фронта, белорусы пока не перешли границу, а россияне наступают на Донбассе – самые свежие сводки Генштаба ВСУ смотрите в блоге Алексея Бурлакова для канала "Украина 4.5.0"

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