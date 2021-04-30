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В МИД резко раскритиковали марш в память об СС "Галичина" в Киеве

30 апреля, 17:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украинские власти осуждают любое прославление Ваффен-СС и напомнили, что национал-социалистическая идеология запрещена в стране

Министерство иностранных дел Украины осудило марш памяти дивизии СС "Галичина", который прошел в центре Киева 28 апреля.

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Об этом сообщили 30 апреля в пресс-службе МИД.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС", – говорится в коммюнике.

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Дипломаты напомнили, что в Украине запрещена пропаганда тоталитарных режимов, в том числе национал-социализма, и что 8 мая в Украине почтут память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов.

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"Необходимо заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность украинского государства и общества", – добавили в МИД.

Марш вышиванок к 78-летию создания СС "Галичина" состоялся 28 апреля. Около 500 участников прошли колоннами от Арсенальной площади до Майдана Незалежности, а на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни развесили баннер. При этом они скандировали лозунги и пели песни.

Напомним, что накануне Израиль уже тоже осудил марш, расценив это как прославление пособников нацистов. В Иерусалиме потребовали реакции президента Владимира Зеленского.

Больше о мифах и фактах об украинской дивизии СС читайте в материале на сайте "Сегодня".

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