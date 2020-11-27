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В Минфине уверяют, что найдут деньги на все выплаты до конца года

27 ноября, 23:46

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Средств хватит на социальную защиту, считает министр

В Украине все выплаты — зарплаты, пенсии и государственные пособия — получат, как предусмотрено государственным бюджетом.

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Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил 27 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Есть деньги на казначейском счете, есть деньги на выплаты пенсии", – сказал он.

На заявления экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, что на счетах казначейства находится всего 21 млрд грн, а необходимо еще минимум 70 млрд грн, министр финансов ответил коротко: "Работаем".

И добавил, что про деньги нужно говорить тихо, и он готов поговорить в личной беседе, а не создавать панику.

Ранее Сергей Марченко назвал приоритеты в бюджете. Министр считает, что страна не может направить все деньги в одном направлении.

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Ранее Сергей Марченко рассказал, что международные кредиторы могут потребовать от Украины досрочно вернуть средства, полученные по уже работающим кредитным программам.

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деньги бюджет казначейство Сергей Марченко
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