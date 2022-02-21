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В Минобороны РФ испугались ядерного потенциала Украины – заявление Шойгу

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 февраля, 16:45
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Сергей Шойгу прокомментировал слова Владимира Зеленского
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса.

"Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны", – заявил глава Минобороны Рф.

По его словам, "это крайне опасно по нескольким причинам".

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"За долгие годы СССР в Украине были созданы возможности по созданию ядерного оружия и носителей для него. Там есть специалисты, которые имеют возможности большие, чем у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях и предпринимают усилия, чтобы эти страны были денуклеаризированы", – сказал Шойгу.

По словам министра обороны РФ, "к этому добавляются националистические подразделения, батальоны, которые по всей Украине, и во многом они управляют ситуацией в тех или иных городах и областях Украины".

Украина может поставить под сомение Будапештский меморандум

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал гарантов Будапештского меморандума собраться и решить вопрос с российской агрессией против Украины. В противном случае Зеленский не исключил, что Украина поставит под сомение Будапештский меморандум, декларирующий ее безъядерный статус.

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"Если этого не произойдет или по результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение", — сказал Зеленский.

15 февраля три первых президента Украины призвали страны-подписанты Меморандума предоставить Киеву прописанные в документе гарантии на фоне сообщений о готовящемся нападении России.

В начале февраля в интервью изданию Axios Зеленский сказал, что отказ Киева от ядерного оружия в 1994 году был ошибкой.

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