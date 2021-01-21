С 25 января отменяются дополнительные ограничительные меры, однако будут действовать установленные Кабмином ранее

С понедельника, 25 января, в Украине закончится зимний локдаун, однако продолжат действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определенные постановлением Кабмина от 9 декабря 2020 года № 1236.

Реклама

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, дополнительные ограничения, установленные на период 8-24 января, теряют силу.

Согласно документу, на период действия карантина было запрещено:

посещать учебные заведения учащимся группами в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

посещать учебные заведения учащимся в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Таким образом, дополнительные ограничительные меры для учебных заведений, установленные на период 8-24 января, больше не будут действовать с 25 января.

Слушайте главные новости четверга в подкасте "Что сегодня?" от 21 января.

В тренде В Минобразования разъяснили, как будут работать школы и детсады после локдауна

Реклама

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как после локдауна будут учиться школьники выпускных классов.

Школам дали право самостоятельно вводить дистанционное обучение. Решение может принимать местная власть или директор школы.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Усиленный карантин заканчивается: пойдут ли дети в школу 25 января?".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама