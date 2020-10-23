В Минздраве назвали четыре уровня развития эпидемии COVID-19

Министерство здравоохранения разработало сценарии борьбы с коронавирусом, определило граничное суточное количество больных для каждого уровня и какие меры будут приниматься. Локдаун могут ввести по всей стране уже на третьем этапе. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга глава ведомства Максим Степанов.

"Когда мы говорим о реагировании системы здравоохранения, мы четко понимаем, какое количество коек мы можем отвести для лечения больных на "ковид". Это количество мест ограничено 52 тысячами – это максимальное количество, которое мы можем выделить для лечения больных COVID-19", – сказал он.

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Степанов отметил, что Минздрав рассчитал, какое количество больных в сутки, при сегодняшней динамике, может выдерживать наша система. Самый главный критерий – это способность системы здравоохранения предоставлять медпомощь. Он озвучил четыре уровня развития эпидемии:

Первый уровень – на нем Украина находится сейчас, до 8 тысяч больных в сутки. Продолжается увеличение количество больничных мест, увеличивается количество тестирований.

– на нем Украина находится сейчас, до 8 тысяч больных в сутки. Продолжается увеличение количество больничных мест, увеличивается количество тестирований. Второй уровень – количество новых больных в сутки до 10 тысяч. Минздрав должен ввести в действие все 52 тысячи коек, в некоторых регионах могут разворачивать мобильные госпитали.

– количество новых больных в сутки до 10 тысяч. Минздрав должен ввести в действие все 52 тысячи коек, в некоторых регионах могут разворачивать мобильные госпитали. Третий уровень – до 15 тысяч больных в сутки. Будут введен весь перечень ограничений "красной" зоны по всей Украине. Полная мобилизация медиков (в том числе интернов), разворачивание мобильный госпиталей.

– до 15 тысяч больных в сутки. Будут введен весь перечень ограничений "красной" зоны по всей Украине. Полная мобилизация медиков (в том числе интернов), разворачивание мобильный госпиталей. Четвертый уровень – до 20 тысяч больны и заполненность коронавирусных больниц до 100%. Вводятся в действия т.н. протоколы "выбора", когда врачи будут решать, кого лечить в больницах, а кому отказывать.

Как мы уже писали, главный иммунолог Украины, инфекционист Ольга Голубовская назвала три фазы развития COVID-19. Она отметила, что коронавирусное заболевание длительное и у него даже есть "постковидный синдром".

Как мы уже писали, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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