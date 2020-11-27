В Минздраве объяснили, зачем нужен был карантин выходного дня

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что карантин выходного дня вводился для того, чтобы снизить динамику заболеваемости, поскольку количество больных росло каждый день. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.
По его словам, эффект от жесткого карантина на выходных должен быть через 2-3 недели, то есть после соответствующего инкубационного периода COVID-19, который составляет в среднем 14 дней.
"Мы рассчитывали на эффект уменьшения динамики заболеваемости на COVID-19. Мы росли (количество новых больных в сутки. – Ред.) в определенной динамике с определенными процентами каждую неделю, и у нас был прогноз, какое количество больных мы должны иметь на 1 декабря, 15 декабря. Мы хотели сбить эту волну распространения болезни и уменьшить динамику, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему", – сказал Степанов.
Министр подчеркнул, что уже на следующей неделе можно будет увидеть, достигнут ли ожидаемый эффект от карантина выходного дня.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине 21-22 ноября снова прошел карантин выходного дня. В субботу и воскресенье закрылось практически все, кроме объектов критической инфраструктуры, продуктовых магазинов, аптек, почты и общественного транспорта. Украинцы, как обычно, "в штыки" восприняли ограничения правительства и, конечно же, не обошлось без нарушений. Смотрите фото и видео, как в Киеве полиция штрафовала нарушителей.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
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