Українська
$ 28,44
33,85
  1. Последние новости Украины

В Минздраве объяснили, зачем нужен был карантин выходного дня

27 ноября, 10:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Степанов рассказал, когда можно будет увидеть, дал ли результат локдаун на выходных

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что карантин выходного дня вводился для того, чтобы снизить динамику заболеваемости, поскольку количество больных росло каждый день. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.

Реклама

По его словам, эффект от жесткого карантина на выходных должен быть через 2-3 недели, то есть после соответствующего инкубационного периода COVID-19, который составляет в среднем 14 дней.

"Мы рассчитывали на эффект уменьшения динамики заболеваемости на COVID-19. Мы росли (количество новых больных в сутки. – Ред.) в определенной динамике с определенными процентами каждую неделю, и у нас был прогноз, какое количество больных мы должны иметь на 1 декабря, 15 декабря. Мы хотели сбить эту волну распространения болезни и уменьшить динамику, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему", – сказал Степанов.

В тренде
Просил ласкать его во время фотосессии: как Ктиторчук развращал несовершеннолетних девушек

Министр подчеркнул, что уже на следующей неделе можно будет увидеть, достигнут ли ожидаемый эффект от карантина выходного дня.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине 21-22 ноября снова прошел карантин выходного дня. В субботу и воскресенье закрылось практически все, кроме объектов критической инфраструктуры, продуктовых магазинов, аптек, почты и общественного транспорта. Украинцы, как обычно, "в штыки" восприняли ограничения правительства и, конечно же, не обошлось без нарушений. Смотрите фото и видео, как в Киеве полиция штрафовала нарушителей.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Максим Степанов карантин выходного дня

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локдауну – быть: карантин введут на период новогодних праздников – источник
Локдауну – быть: карантин введут на период новогодних праздников – источникУкраина
Тищенко просит Шмыгаля остановить общественный транспорт
Тищенко просит Шмыгаля остановить общественный транспортПолитика
В Украине нужно ввести полный локдаун – врач-инфекционист
В Украине нужно ввести полный локдаун – врач-инфекционистУкраина
Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели
Аваков предложил ввести локдаун на 4 неделиПолитика
У Авакова требуют введения локдауна: к февралю могут переболеть COVID 10 млн украинцев
У Авакова требуют введения локдауна: к февралю могут переболеть COVID 10 млн украинцевУкраина
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результаты
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результатыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять