В Минздраве прокомментировали возможность вспышки COVID-19 после выборов

С избирательных участков в больницы забрали 50 человек

В Министерстве здравоохранения считают, что в целом местные выборы 25 октября прошли с соблюдением противоэпидемических требований, связанных с пандемией коронавируса, как членами комисий так и избирателями.

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Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире "Громадського радіо".

По его мнению, местные выборы не должны привести ко всплеску коронавирусной болезни.

"В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанных в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было", - рассказал Ляшко.

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В то же время, по его словам, на избирательных участках часто не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовали щитки у членов избирательных комиссий.

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Представитель Минздрава также рассказал, что во время местных выборов с избирательных участков в больницы забрали 50 человек, один из них умер.

Напомним, ранее Минздрав в связи с ростом заболеваемости коронавирусом озвучил главные рекомендации для организаций, как избежать заражения сотрудников на работе.

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