В Минздраве рассказали, какую пользу принесли "красные" зоны

Степанов заявил о резком снижении заболеваемости при ужесточении карантина

Действие "красных" карантинных зон в Украине приводит к реальным результатам – снижается число заболевших и сдерживается распространение инфекции.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя новое зонирование карантинных ограничений.

"Города, находившиеся в "красном" уровне эпидемической опасности (с 14 сентября – Ред.), 12 городов и районов, вышли из "красного" уровня – и у многих из них было существенное улучшение эпидемической ситуации в связи с теми ограничениями, которые действовали", – подчеркнул он.

В качестве примеров Степанов рассказал, как изменилась ситуация в некоторых населенных пунктах.

"Ну, например, в городе Чоп Закарпатской области заболеваемость за 14 дней снизилась со 170 до 56 новых случаев на 100 000 населения. Или в городе Славута Хмельницкой области – с 201 до 139 на 100 000 населения. Такая ситуация у нас происходила по всем районам и городам – и мы видим действенность этих мер по сдерживанию распространения коронавирусной болезни", - заверил глава Минздрава.

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Он напомнил, что с 28 сентября к "красной" зоне относятся только Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о перспективах введения жесткого карантина по всей стране.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 201 305 случаев заражения коронавирусом. Умерли 3996 человек. Выздоровели 88 453 инфицированных.

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