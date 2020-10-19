В Минздраве рассказали, когда семейный врач придет к больному COVID-19 на дом

Семейный врач посещает на дому пациента с COVID-19, только если состояние больного ухудшается.
Об этом во время ежедневного брифинга о ситуации с коронавирусом сказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Мыкычак, передает "Сегодня".
При легком течении COVID-19 семейный врач будет контактировать с больным дистанционно.
По словам чиновницы, "симптоматика заболевания такова, что мы не можем рисковать здоровьем наших врачей".
Она также отметила, что пневмонию, которая может развиться при COVID-19 в большинстве случаев, "ухом не слышно".
Ранее в Минздраве сообщили, что в украинских больницах будут заключать временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19.
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