В Минздраве рассказали о правилах работы детсадиков на карантине

Родителям разрешили провожать детей только до дверей сада

После продления карантина в Украине до 31 октября в Министерстве здравоохранения рассказали о рекомендациях для работы дошкольных учебных заведений.

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Как сообщили на официальной странице Минздрава в Facebook, сотрудники детсадов перед работой обязаны измерять температуру, а родителям разрешили провожать малышей только до дверей учреждения.

На входе в детсад необходимо обрабатывать руки спиртовыми антисептиками, а все противоэпидемические мероприятия для детей должны быть организованы в игровой форме.

"В учреждениях дошкольного образования запрещается использование многоразовых тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Запрещено заходить в помещение дошкольного учреждения в уличной обуви, проводить массовые мероприятия и родительские собрания", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, детсадам советуют разработать график прогулок и занятий, чтобы не допустить смешивания групп, а также ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют между собой и используют дополнительный инвентарь.

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Сотрудники должны регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками каждые два часа, а также после посещения общественных мест. Каждые два часа они также обязаны дезинфицировать поверхности.

Кроме того, введено обязательные проветривания помещений: не менее 15 минут перед открытием учреждения и проветривание комнат в течение дня.

"Минздрав не ограничивает функционирование групп продленного дня, если руководитель учреждения в состоянии обеспечить соблюдение всех рекомендаций министерства по образовательному процессу", – добавили в ведомстве.

Напомним, мы сообщали о правилах работы высших учебных заведений и общежитий в Украине на период карантина.

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Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что условия обучения в школах будут зависеть от карантинной зоны, в которой находятся учебные заведения.

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