Вакцинированные могут получить привилегии. Что говорят в Минздраве

Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, что нормы будут пересматриваться в зависимости от эпидситуации

Главный санитарный врач Игорь Кузин не исключает ослабление карантина для привитых украинцев / Коллаж "Сегодня"

Вакцинированные от коронавируса украинцы могут получить некоторые послабления карантинных мер. Однако этот вопрос только рассматривается в Министерстве здравоохранения Украины.

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Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии "Радио Свобода".

"Сейчас наша главная цель — вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения", – говорит Кузин.

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Главный санврач отметил, что карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от эпидситуации и пока рано говорить об условиях, на которых вакцинированные граждане получат больше прав.

"Мы должны обязательно соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное — вакцинироваться против COVID-19, — добавил Кузин.

Ранее на брифинге 28 июля Игорь Кузин заявил, что учитывая действующие правила, в случае введения "красной" зоны в Украине, ее ограничения будут одинаковыми для вакцинированных и не вакцинированных от COVID-19.

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Напомним, что в Украине обсуждается вариант запуска внутреннего ковидного сертификата в приложении "Дія". Решение о его оформлении должно принять правительство.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook не исключил ввод запретов для невакцинированных граждан. Например, они могут коснуться работников школ, предприятий общественного питания и водителей общественного транспорта.

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