В Минздраве сделали неутешительный прогноз по срокам завершения пандемии коронавируса

Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами

Игорь Кузин: пандемия будет длиться еще несколько лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Пандемия коронавируса может еще существовать на протяжении от двух до пяти лет. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью BBC.

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По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", – отметил Кузин.