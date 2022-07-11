В Минздраве заявили, что несовершеннолетние могут проходить медкомиссию дистанционно

Такое правило действует на период военного положения

Украинцы имеют право обращаться в МСЭК для установления инвалидности заочно/Фото: коллаж: "Сегодня"

На период действия военного положения упрощена процедура установления и продления инвалидности для детей. Медико-социальная экспертиза проводится детям, родители которых или их законные представители обращаются для установления инвалидности по направлению врача в врачебно-консультативную комиссию (ЛКК).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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После диагностики, лечения и реабилитации, а также при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности, ЛКК проводит медико-социальную экспертизу детям в возрасте до 18 лет.

После достижения совершеннолетия ЛКК направляет ребенка с инвалидностью в МСЭК соответствующего профиля для прохождения медико-санитарной экспертизы.

В Минздраве отметили, что основания требовать заключения декларации между пациентом из числа внутренне перемещенных лиц и врачом, направляющим ребенка на ЛКК, отсутствуют.

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В ведомстве добавили, что украинцы имеют право обращаться в МСЭК для установления инвалидности заочно и вне зависимости от места жительства или пребывания.

Если ребенок с инвалидностью, которому исполнилось 18 лет, не может прибыть на осмотр в МСЭК, такая комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии.

Как пересечь границу с ребенком с инвалидностью?

В условиях военного состояния требования к выезду детей за границу, в том числе – с инвалидностью, упрощены. Дети с инвалидностью вместе с сопровождающими, имеют право на внеочередное пересечение государственной границы Украины.

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Чтобы воспользоваться этой возможностью, вместе с документом, удостоверяющим личность ребенка, нужно иметь удостоверение, справку, программу реабилитации или медицинское заключение:

Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи (в котором указана категория "ребенок с инвалидностью").

Справку о получении государственной социальной помощи.

Индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, выданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения.

Медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

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