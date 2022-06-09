В Миргороде сегодня будут слышны взрывы: в чем причина

Сегодня в Миргороде Полтавской области жители города будут слышать звуки взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
По его словам, вблизи города пройдут учебные стрельбы.
"Сегодня, 9 июня, с 10:00 продолжаются учебные стрельбы в Миргородской общине", – говорится в сообщении.
Он отметил, что взрывы будут слышны в разных районах города, местных жителей призвали сохранять спокойствие.
Ситуация в Украине
- В Запорожской области происходит ротация российских войск. В регионе огромный экономический ущерб из-за полностью сорванного курортного сезона. Кроме того, между коллаборантами начались споры.
- Оккупанты в Луганской области произвели мощный обстрел территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот". Во время атаки бомбоубежище уцелело, выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло.
- В оккупированном Мариуполе оккупанты отказываются искать тела погибших гражданских, оказавшихся под завалами. Россияне сносят разрушенные дома, а затем тела вместе с мусором вывозят на полигон.
- В Запорожской области в населенном пункте Васильевка российские оккупанты развернули до 30 танков Т-62.
- Вечером российские захватчики обстреляли Харьков. После этого в городе пропал телевизионный сигнал.
- Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в Херсонской области уничтожилидве единицы бронированной техники, а также четыре автомобиля. Украинские защитники применили артиллерию.
- Оккупанты нанесли удары по Сумской области. В районе села Катериновка вечером были зафиксированы взрывы.