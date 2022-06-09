В Миргороде сегодня будут слышны взрывы: в чем причина

В Полтавской области сегодня будут военные учения

Военные будут проводить учения / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Миргороде Полтавской области жители города будут слышать звуки взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, вблизи города пройдут учебные стрельбы.

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"Сегодня, 9 июня, с 10:00 продолжаются учебные стрельбы в Миргородской общине", – говорится в сообщении.

Он отметил, что взрывы будут слышны в разных районах города, местных жителей призвали сохранять спокойствие.

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