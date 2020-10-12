Українська
$ 28,21
33,28
  1. Последние новости Украины

В МОН определились с датой начала осенних каникул в школах

12 октября, 01:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Шкарлет рассчитывает на утверждение новых дат Кабмином 13 октября

Министерство образования намерено 12 октября направить во все школы, независимо от карантинной зоны, рекомендательное письмо по установлению осенних каникул с 15 по 30 октября включительно.

Реклама

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в Telegram.

Он уточнил, что МОН и МОЗ подадут данное предложение на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС, рекомендовав подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства уже 13 октября.

В то же время учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшими и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будут рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.

При этом Шкарлет подчеркнул, что студентам, которые выедут из общежитий с 15 октября по 15 ноября должны будут вернуть средства за проживание.

В тренде
За взлом приложения "Дія" заплатят премию – Минцифры
Реклама

Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и главного санитарного врача.

Ранее, 10 октября, глава Минобразования Шкарлет призвал организовать дистанционное обучение детей на ближайшие две недели.

Напомним, в Украине из-за усложнения ситуации из-за коронавируса приняты новые карантинные меры.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

школа каникулы карантин МОН коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погода начнет портиться: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)
Погода начнет портиться: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)Украина
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницахУкраина
В Украине могут выборочно ужесточить карантин: список изменений
В Украине могут выборочно ужесточить карантин: список измененийУкраина
В
В "Л/ДНР" нагрянула проверка из России: разведка сообщила деталиДонбасс
В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки
В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за суткиУкраина
Похолодание и дожди: чего ждать от погоды в Украине 10 октября
Похолодание и дожди: чего ждать от погоды в Украине 10 октябряУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять