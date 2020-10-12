В МОН определились с датой начала осенних каникул в школах

Министерство образования намерено 12 октября направить во все школы, независимо от карантинной зоны, рекомендательное письмо по установлению осенних каникул с 15 по 30 октября включительно.

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Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в Telegram.

Он уточнил, что МОН и МОЗ подадут данное предложение на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС, рекомендовав подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства уже 13 октября.

В то же время учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшими и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будут рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.

При этом Шкарлет подчеркнул, что студентам, которые выедут из общежитий с 15 октября по 15 ноября должны будут вернуть средства за проживание.

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Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и главного санитарного врача.

Ранее, 10 октября, глава Минобразования Шкарлет призвал организовать дистанционное обучение детей на ближайшие две недели.

Напомним, в Украине из-за усложнения ситуации из-за коронавируса приняты новые карантинные меры.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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