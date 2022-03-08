В МОН решили, как будут работать школы и вузы в военное время

Отдыхать предложено только детским садам

Дети опять не могут сесть за привычные парты / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина не может позволить себе отказ от образовательного процесса в период войны, развязанной против нашей страны Российской Федерацией. Министерство образования и науки приняло решение, как наши дети будут продолжать учебы в это нелегкое время.

Об этом сообщил на брифинге представитель МОН.

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Как это будет

"Для обеспечения образовательного процесса во время правового режима военного положения МОН 25 февраля 2022 года рекомендовало во всех учебных заведениях объявить каникулы по меньшей мере на две недели. Двенадцатый день войны. Боевые действия в отдельных регионах продолжаются, и наша главная задача – сохранить жизнь каждого гражданина нашего государства. В то же время мы отслеживаем и видим, что есть регионы, в которых ситуация спокойнее и они могут продолжить образовательную деятельность", – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Министр сообщил, что принято решение рекомендовать в детских садах Украины временно приостановить образовательный процесс.

Школы

В школах после окончания двухнедельных каникул решено временно приостановить образовательный процесс. Работникам учебных заведений предписано участвовать в мероприятиях, определенных военно-гражданской администрацией региона. Однако предложено организовать образовательный процесс по дистанционной форме обучения по согласованию с военно-гражданской администрацией.

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Учащиеся из числа внутриперемещенных лиц могут временно посещать заведения общего среднего образования по месту временного пребывания. Для этого будет достаточно заявления одного из родителей.

Профтехобразование

В заведениях профтехобразования предложено теоретическую часть образовательной программы провести после завершения каникул с использованием технологий дистанционного обучения, что не предусматривает посещение учебных заведений ни учащимися, ни педперсоналом.

Практику предложено пройти в безопасных местах в мастерских, лабораториях, на полигонах, а также в местах, отведенных для прохождения практики, на предприятиях. В небезопасных районах – дистанционно.

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Вузы

Колледжам и университетам после окончания каникул также рекомендуется начать образовательный процесс в зависимости от ситуации в регионах. Может быть вариант как дистанционный, так и в смешанном формате.

Обстановка