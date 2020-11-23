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В музей Революции Достоинства пришли с новой проверкой: в Нацполиции опровергают

23 ноября, 15:41

Виталий Семченко Виталий Семченко

Правоохранители только осматривали открытую местность, где планируется строительство

Национальный музей Революции Достоинства, где четыре дня назад были обыски, заявляет, что теперь у них проводят экспертизу строительства музея.

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Об этом сообщает пресс-служба музея.

"А у нас новая проверка. Не мемориала, которого касается следствие, а МУЗЕЯ, даже проектирование которого не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свою "профессионализм", – сказано в сообщении.

Позже начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко опроверг заявление представителей музея. По его словам, следственные действия правоохранители не проводили, а только осматривали открытую местность, где планируется строительство, передает "Интерфакс-Украина".

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"Следственные действия сегодня не проводились, проводился осмотр представителями экспертного учреждения в рамках назначенных ранее экспертиз", – отметил он.

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Напомним, столичная полиция объяснила причину обысков в Музее Революции Достоинства. Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Кроме того, директор музея прокомментировал упреки в хищении. По его словам, средства на строительство Мемориала были перечислены подрядчику в качестве аванса.

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музей революция достоинства обыски Полиция Киева
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